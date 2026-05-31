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हत्या की बढ़ती घटनाओं पर सीएम योगी सख्त, कई अफसरों पर गिरी गाज, विभूति खंड एसीपी और इंस्पेक्टर हटाया गया

उत्तर प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को कड़ा संदेश दिया है। शनिवार को हुई कानून-व्यवस्था समीक्षा बैठक में सीएम ने राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में हुई हत्या की वारदातों पर नाराजगी जताई और लापरवाही बरतने...

By Harsh Gautam 
Updated Date

Lucknow: उत्तर प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को कड़ा संदेश दिया है। शनिवार को हुई कानून-व्यवस्था समीक्षा बैठक में सीएम ने राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में हुई हत्या की वारदातों पर नाराजगी जताई और लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। लखनऊ में भाजपा नेता और बिल्डर हत्याकांड का संज्ञान लेते हुए सीएम के आदेश पर विभूति खंड के एसीपी विनय द्विवेदी और इंस्पेक्टर अमर सिंह को हटा दिया गया। वहीं गाजियाबाद में हाल की दो हत्याओं का जल्द खुलासा करने के निर्देश भी दिए गए।

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बैठक में सीएम ने हिस्ट्रीशीटर अपराधियों की निगरानी में ढिलाई पर वरिष्ठ अधिकारियों को फटकार लगाई। गाजीपुर की घटनाओं और हमीरपुर पुल हादसे के बाद पुलिस अधिकारियों की बयानबाजी पर भी उन्होंने नाराजगी जताई। सीएम ने साफ कहा कि जिन जिलों में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई है, वहां पुलिस की कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ तो सख्त कार्रवाई तय मानी जाए। बैठक में प्रदेशभर के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े रहे।

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