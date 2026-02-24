मोटोरोला भारत में इस महीने लगाएगा सर्विस कैंप, चेक करें सभी डिटेल्स

Tech News : मोटोरोला 28 फरवरी, 2026 (शनिवार) को भारत में अपने सभी सर्विस सेंटर और कलेक्शन पॉइंट पर एक सर्विस कैंप लगाएगा। यह अनाउंसमेंट मोटोरोला इंडिया के ऑफिशियल X अकाउंट से किया गया। पोस्ट में तारीख कन्फर्म की गई है और बताया गया है कि सर्विस कैंप के दौरान, जो मोटोरोला यूज़र्स अपने डिवाइस के साथ ऑथराइज़्ड सर्विस सेंटर या कलेक्शन पॉइंट पर जाएंगे, उन्हें फ्री इंस्पेक्शन मिलेगा। कस्टमर्स को स्पेयर पार्ट रिप्लेसमेंट और एक्सेसरीज़ पर 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा।

कंपनी ने पोस्ट में यह भी बताया है कि मोटोरोला सर्विस कैंप के दौरान कोई लेबर फीस नहीं लेगा और फ्री डिवाइस सैनिटाइजेशन भी देगा। यूज़र्स अपने डिवाइस का सॉफ्टवेयर भी फ्री में अपडेट करवा सकते हैं। अगर आपको अपने Motorola डिवाइस में कोई दिक्कत आ रही है, तो सर्विस सेंटर जाने का यह अच्छा समय हो सकता है। जाने से पहले अपने पास के सर्विस सेंटर या कलेक्शन पॉइंट पर कॉल करना सही रहेगा। बता दें कि Motorola भारतीय बाज़ार में Edge 70 Fusion स्मार्टफोन भी लॉन्च करने वाला है।

Flipkart माइक्रोसाइट पर Edge 70 Fusion स्मार्टफोन का टीज़र पहले ही आ चुके हैं, जिससे यह कन्फर्म हो गया है कि डिवाइस में Snapdragon 7s Gen 4 SoC, OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन) के साथ 50MP का Sony LYT-710 प्राइमरी कैमरा और 13MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर होगा जो मैक्रो और डेप्थ कैमरा के तौर पर भी काम करेगा। फ्रंट में, इसमें 32MP का कैमरा होगा। दूसरी कन्फर्म डिटेल्स में सिलिकॉन-कार्बन टेक्नोलॉजी पर आधारित 7,000mAh की बैटरी शामिल है जो 68W फास्ट वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है। आप स्मार्टफोन के बारे में हमारी पिछली कवरेज में और डिटेल्स पढ़ सकते हैं।