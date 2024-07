‘कंगुवा’ का फायर सॉन्ग की रिलीज तारीख की हुई घोषणा, एक्टर ने शेयर किया पोस्ट

मुंबई : सूर्य शिव कुमार (Surya Sivakumar) और बॉबी देओल (Bobby deol) की अपकमिंग फिल्म ‘कंगुवा’ (Upcoming movie ‘Kangua’) के निर्माता फायर सॉन्ग का रिलीज करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इंस्टाग्राम पर, प्रोडक्शन हाउस स्टूडियो ग्रीन ने प्रशंसकों को गाने का पोस्टर और विवरण दिखाया। पोस्टर में सूर्या को आग से घिरा हुआ दिखाया गया है और उन्हें ऊपर की ओर देखते हुए देखा जा सकता है।

आपको बता दें, “प्राचीन काल की लपटों को अपनी आत्माओं को जगाने दें #कंगुवा के फेमस #फायर सॉन्ग का अनुभव करने के लिए तैयार हो जाइए कल सुबह 11:00 बजे रिलीज़ हो रहा है #कांगुवाफ्रॉमऑक्ट10,” कैप्शन में लिखा है। यह गाना 23 जुलाई को रिलीज़ होगा। हाल ही में, निर्माताओं ने फिल्म का नया पोस्टर शेयर किया।

नया पोस्टर फिल्म में परंपरा, या रूढ़िवाद और आधुनिकता के बीच संघर्ष का संकेत देता है। एक तरफ सूर्या आदिवासी पोशाक में दिख रहे हैं, अग्रभूमि में तलवार चला रहे हैं जबकि पीछे जंगल में आग भड़क रही है। दूसरी तरफ अभिनेता का एक और पक्ष है, जो बेदाग टक्सीडो पहने हुए हैं और एक हलचल भरे महानगर की पृष्ठभूमि में मशीन गन पकड़े हुए खड़े हैं।

Let the flames of the ancients awaken your spirits ❤️

Get ready to experience the much-awaited #FireSong from #Kanguva 🔥

Releasing tomorrow at 11:00 AM 🌋 #KanguvaFromOct10 🦅 @Suriya_offl @DishPatani @thedeol @directorsiva @ThisIsDSP #StudioGreen @GnanavelrajaKe… pic.twitter.com/457FA4pLV6

— Studio Green (@StudioGreen2) July 22, 2024