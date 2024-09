संजय लीला भंसाली की ‘लव एंड वॉर’ की रिलीज डेट की हुई घोषणा

मुंबई : संजय लीला भंसाली की अगली बड़ी फिल्म, जिसका नाम “लव एंड वॉर” है, वह अपने घोषणा के समय से ही दर्शकों के बीच एक्साइटमेंट पैदा कर रही है। बता दें कि रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल स्टारर इस फिल्म के बारे में दर्शक और ज्यादा जानने के लिए बेसब्र हो रहे हैं। ऐसे में सामने आए एक बड़े अपडेट के मुताबिक, यह मच अवेटेड फिल्म 20 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

खास बात यह है कि फिल्म की रिलीज के समय कुछ बड़े त्योहारों के कारण छुट्टियों का माहौल रहने वाला है। संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर के लिए बढ़ाते हुए एक्साइटमेंट के बीच यह एक जबरदस्त अपडेट है। यह फिल्म 20 मार्च 2026 को ग्रैंड रिलीज के लिए तैयार है।इस तरह से फिल्म सबसे लंबी छुट्टियों का फायदा उठाने वाली है, क्योंकि रमजान, रामनवमी और गुड़ी पड़वा जैसे बड़े त्योहार एक के बाद एक आ रहे हैं।

RANBIR KAPOOR – ALIA BHATT – VICKY KAUSHAL: SANJAY LEELA BHANSALI FINALISES RELEASE DATE… 20 March 2026 is the release date of #SanjayLeelaBhansali’s next film, titled #LoveAndWar… Stars #RanbirKapoor, #AliaBhatt and #VickyKaushal. pic.twitter.com/tZm84YwWeQ

— taran adarsh (@taran_adarsh) September 13, 2024