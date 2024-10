Rishabh Pant ने दिल्ली कैपिटल्स को छोड़ने का बना लिया मूड! फैंस से पूछा ऑक्शन में कितने में बिकूंगा

Rishabh Pant News: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) अपनी विस्फोटक बैटिंग के साथ-साथ अपने मजाकिया अंदाज के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं। अब पंत ने अपने इसी अंदाज में एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये भारतीय क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी है। स्टार विकेटकीपर ने फैंस से पूछा है कि आईपीएल 2025 के ऑक्शन (IPL 2025 Auction) में उन पर कितने की बोली लगेगी।

दरअसल, पिछले कुछ महीनों से अटकलें लग रही हैं कि दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) अगले आईपीएल ऑक्शन (IPL Auction) से पहले ऋषभ पंत (Rishabh Pant) को रिलीज कर सकती है। अब पंत ने अपने एक्स पोस्ट के जरिये इन अटकलों को हवा देने का काम किया है। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान पंत ने लिखा, “अगर नीलामी में जाएं… मुझे बेचा जाएगा या नहीं और कितने में??” इस पोस्ट पर फैंस ने कमेन्ट की बौछार कर दी है। कुछ लोगों का मानना है कि ऋषभ पंत ने दिल्ली को छोड़ने का मन बना लिया है।

If go to the auction. will I be sold or not and for how much ??

— Rishabh Pant (@RishabhPant17) October 11, 2024