Riyan Parag 2.0 : रियान पराग की बल्लेबाजी के कायल हुए सूर्या और पठान, तारीफ में कह दी दिल छूने वाली बात

Riyan Parag 2.0 : आईपीएल के कई सीजन में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) का हिस्सा रहे रियान पराग (Riyan Parag) का इस साल अलग ही अवतार देखने को मिल रहा है। लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ जीत में अहम भूमिका निभाने के बाद रियान दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के खिलाफ भी शानदार पारी खेली। दिल्ली के खिलाफ अपनी टीम को मुश्किल परिस्थितियों से निकालते हुए उन्होंने 45 गेंद पर 7 चौके औऱ 6 छक्के की मदद से 84 रन ठोक दिये। उनकी इस पारी की दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) और पूर्व ऑल राउंडर इरफान पठान (Irfan Pathan) ने भी तारीफ की है।

दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के बल्लेबाज रियान पराग (Riyan Parag) की तूफानी बल्लेबाजी पर सूर्यकुमार यादव ने सोशल मीडिया जरिये प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, ‘कुछ हफ्ते पहले एनसीए में एक लड़के से मुलाकात हुई.. वह थोड़ी परेशानी के साथ आया था, उसने पूरी तरह से अपनी रिकवरी पर ध्यान केंद्रित किया और बड़े अनुशासन के साथ अपने कौशल पर काम किया जा रहा था। मैं गलत नहीं था..और मैंने वहां एक कोच से यह कहा कि ‘वह एक बदला हुआ लड़का है.. रियान पराग 2.0 । सावधान रहें।’ वहीं, इरफान पठान ने बड़ी भविष्यवाणी करते हुए लिखा, ‘अगले दो साल में रियान पराग भारत के लिए खेलेंगे…।’

Met a guy at NCA few weeks ago. He came with a slight niggle. Completely focused on his recovery and with great discipline working on his skills. And I was not wrong to tell that to one of the coaches there ‘He is a changed guy’

RIYAN PARAG 2.0 🔥

Watch out

— Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) March 28, 2024