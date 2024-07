ऋषि सुनक की हार पर एयरलाइंस ने उड़ाया मजाक, कहा- चिंता मत कीजिए, हमारे पास आपके लिए सीट है

लंदन। ब्रिटेन के आम चुनाव में ऋषि सुनक (Rishi Sunak) को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जाने लगा है। रेयानेयर एयरलाइंस (Ryanair Airlines) ने सुनक को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी (Labour Party) ने बड़ी जीत हासिल की है और कीर स्टारमर (Keir Starmer) अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। लेबर पार्टी (Labour Party) ने 650 में से 326 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर ली है। वहीं, ऋषि सुनक (Rishi Sunak) की कंजर्वेटिव पार्टी (Conservative Party) को मात्र 70 सीटें मिली हैं। सुनक की पार्टी पिछले 14 साल से सत्ता में थी। वह जबर्दस्त एंटी इंकम्बैंसी के अलावा बढ़ती महंगाई जैसे मुद्दों से भी जूझ रहे थे। इसके अलावा कंजर्वेटिव पार्टी (Conservative Party) में अंदरूनी मतभेद भी काफी ज्यादा थे। ब्रेग्जिट वोट 2016 के बाद पार्टी पांच प्रधानमंत्री बदल चुकी थी।

don't worry @RishiSunak we've got a seat for you pic.twitter.com/5JsrTxCqlp

— Ryanair (@Ryanair) July 4, 2024