SAD ने पंजाब में सात उम्मीदवारों की सूची जारी की, पटियाला से परनीत कौर को टक्कर देंगे एनके शर्मा, देखें लिस्ट

चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने पंजाब की सात सीटों पर उम्‍मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पूर्व शिक्षा मंत्री दलजीत सिंह चीमा (Dr Daljit S Cheema) ने सोशल मीडिया पर पोस्‍ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी। शिअद अध्‍यक्ष सुखबीर बादल ने संसद चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों के रूप में पार्टी के 7 वरिष्‍ठ नेताओं के नाम पर मुहर लगाई है।

SAD President S Sukhbir Singh Badal announced a list of 7 senior leaders of party as candidates for the Parliament Elections 2024. Choosing the historic & pious occasion of ‘Khalsa Sirjana Divas’ as the most suited day to sound the poll bugle, he released the first list of…

