सहारा ग्रुप के निवेशकों का नहीं डूबेगा पैसा, मोदी सरकार उठाने जा रही है ये कदम

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सहारा ग्रुप (Sahara Group) के निवेशकों को बड़ी राहत दी है कि उनका पैसा नहीं डूबेगा। उनकी एक-एक पाई लौटाई जाएगी। सरकार इसको लेकर प्रतिबद्ध है। देश के 3 करोड़ से ज्यादा निवेशकों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है। उन्हें सिर्फ 5 हजार करोड़ रुपए मिले हैं। निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए और पैसों की जरुरत होगी। यह रकम करीब 80 हजार करोड़ रुपए है। इस रकम को हासिल करने और निवेशकों को लौटाने के लिए सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख करेगी।

यह तमाम जानकारी राज्यसभा में सहकारिता राज्य मंत्री (Minister of State for Cooperation in Rajya Sabha) बीएल वर्मा (BL Verma) ने प्रश्नकाल में दी। इस खबर के बाद करोड़ों निवेशकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सरकार ने सहारा निवेशकों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें अपना पैसा वापस पाने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 3 करोड़ से ज्यादा निवेशकों ने अपना पैसा वापस पाने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। ये करीब 80 हजार करोड़ रुपए है।

पैसा लौटाने का प्रोसेस किया शुरू

राज्यसभा में सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा (BL Verma, Minister of State for Cooperation in Rajya Sabha) ने बताया कि सरकार की ओर निवेशकों का पैसा लौटाने का प्रोसेस शुरू किया है। उन्होंने बताया कि पैसा लौटाने के लिए सिर्फ 5 हजार करोड़ रुपया मिला है। सभी निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए और पैसों की जरुरत होगी, जिसके सरकार सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख करेगी। ताकि सहारा गुप (Sahara Group) से बकाया रकम मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार सहारा ग्रुप (Sahara Group) में फंसे लोगों के पैसों दिलवाने का काम करेगी। मंत्री ने राज्यसभा में में कहा कि कई निवेशकों को पैसा मिल गया है।उन्होंने संसद में आश्वस्त किया कि पोर्टल पर प्रोसेस पूरा करने वाले लोगों को उनका पैसा वापस किया जाएगा। शुरुआती दौर में छोटे इंवेस्टर्स को पैसा दिया जा रहा है।जिसकी शुरूआत 10 हजार रुपए से की गई है।