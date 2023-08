Salman Khan नए बाल्ड लुक में हुए स्पॉट, तेजी से वायरल हो वीडियो

Salman Khan spotted in new bald look: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं. फिलहाल एक्टर की एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. दरअसल 20 अगस्त, रविवार को बॉलीवुड के भाईजान को मुंबई में एक पार्टी में अपने नए बाल्ड लुक के साथ स्पॉट किया गया. एक्टर के इस नए लुक के बा चर्चे शुरू हो गए हैं कि सलमान खान ‘तेरे नाम 2’ की तैयारी कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में सलमान खान अपनी कार से बाहर निकलते दिख रहे हैं. भाईजान मुंबई में एक पार्टी में शामिल होने के लिए आए थे. इस दौरान एक्टर को नए बाल्ड लुक में स्पॉट किया गया था. पार्टी के लिए सलमान ने ऑल-ब्लैक आउटफिट पहना था. वीडियो में फैंस को “भाई, भाई” चिल्लाते हुए सुना जा सकता है. वहीं पैप्स ने भी सलमान के इस नए लुक की जमकर तस्वीरें लीं और वीडियो बनाई.



हालाँकं सलमान अपने नए लुक के बारे में चुप्पी साधे रहे, लेकिन एक्टर के इन नए लुक से ऐसी अटकलें लगने लगीं हैं कि वह ‘तेरे नाम 2’ की तैयारी कर रहे हैं. एक फैन ने वीडियो पर रिएक्शन देते हुए लिखा, “ तेरे नाम 2 की स्क्रिप्ट रेडी.” एक और ने लिखा, “ शायद तेरे नाम 2 आ रही है.” एक और ने लिखा, “ तेरे नाम कमिंग 2 सून.”