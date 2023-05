Same Gender Marriage: समलैंगिक विवाह को लेकर बोली कंगना रनौत, कहा- दिल के रिश्ते...

Same Gender Marriage : अपने बेबाक अंदाज केलिए पहचाने जाने वाली कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने हाल ही में सेम सेक्स मैरिज पर अपनी राय रख दी है. कंगना बीते कुछ वक़्त से हरिद्वार में थीं. जहां उन्होंने कई विषयों पर पत्रकारों के वार्तालाप भी की. जहां सेम सेक्स मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है वहीं कंगना ने इसे सही कहा है है.

शादी दिल के रिश्ते होते हैं – कंगना: बता दें कि कंगना रनौत से जब सेम सेक्स मैरिज पर उनकी राय पूछी गई तो उन्होंने मीडिया इंटरेक्शन में कहा कि, ‘जो शादी होती है वो दिल के रिश्ते होते हैं. ये सब ही जानते हैं. जब लोगों के दिल मिल गए हैं. बाकि जो लोगों की प्रिफरेंस है उसमें हम क्या बोल पाएंगे.’

A person 'cancelled' by the 'liberal' media has no right to an opinion right? Even if her statement is humane, brave & timely all at once? Kangana Ranaut speaks for #marriageequality. Something that most movie stars have been shy of doing. From one Queen to another, Thankyou 🏳️‍🌈 https://t.co/dxE8TjmaYm

— Apurva (@Apurvasrani) May 1, 2023