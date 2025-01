Samsung Galaxy Unpacked 2025: सैमसंग गैलेक्सी इवेंट की तारीख आयी सामने; जानें- कब लॉन्च होगी Galaxy S25 5G सीरीज

Samsung Galaxy Unpacked 2025 Date: सैमसंग गैलेक्सी S25 5G सीरीज का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अपडेट सामने आया है। ब्रांड ने अपने सैमसंग गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट की तारीख का ऐलान कर दिया है। इस इवेंट में गैलेक्सी S25 5G सीरीज के लॉन्च होने की संभावना है। जिसमें Samsung Galaxy S25 Ultra समेत मार्केट में 3 फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स को पेश किए जाने की उम्मीद है।

दरअसल, सैमसंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने अपकमिंग गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट (Samsung Galaxy Unpacked 2025) का टीजर वीडियो जारी किया है। जिसके अनुसार, सैमसंग का गैलेक्सी इवेंट 22 जनवरी 2025 को आयोजित किया जाएगा। साउथ कोरियन टेक जायंट अपने यूजर्स के लिए एक बड़ा धमाका करने वाली है। इस इवेंट में सैमसंग भारत के साथ-साथ ग्लोबल मार्केट में फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स सीरीज Samsung Galaxy S25 5G Series को मार्केट में उतारने वाली है। इस सीरीज में Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ और Galaxy S25 Ultra को मार्केट में उतारा जा सकता है।

💙 like this post to witness the next evolution of #GalaxyAI

A true AI companion is coming — are you ready for #GalaxyUnpacked? pic.twitter.com/djbjSNo82Q

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 6, 2025