Smartphones Launching This Week: सैमसंग इस सप्ताह उतारेगा तीन दमदार स्मार्टफोन; चेक करें लॉन्च डेट और स्पेक्स

Smartphones Launching This Week: जनवरी 2025 के बीते तीन सप्ताह में OnePlus, OPPO, Realme, Redmi, Motorola और itel जैसे ब्रांड ने अपने स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। जिसके बाद अब सैमसंग के इस सप्ताह फ्लैगशिप स्मार्टफोंस की एंट्री होने जा रही है। दरअसल, Samsung Galaxy S25 सीरीज 22 जनवरी को लॉन्च होने जा रही है। इस सीरीज के तहत तीन फ्लैगशिप स्मार्टफोंस पेश किए जाएंगे। आइये, अपकमिंग Galaxy S25 सीरीज के फोंस पर एक नजर डाल लेते हैं-

Samsung Galaxy S25 सीरीज के स्मार्टफोंस और उनके संभावित स्पेक्स

1- Samsung Galaxy S25: सैमसंग गैलेक्सी एस25 सीरीज़ बेस मॉडल (Samsung Galaxy S25) की भारत में कीमत 79,999 रुपये हो सकती है। लीक्स की मानें तो इस फोन 5जी फोन को Exynos 2500 प्रोसेसर के साथ पेश किया जा सकता है। इसमें 8GB/12GB RAM के साथ 128GB, 256GB तथा 512GB स्टोरेज मिल सकता है। साथ ही फोन में 120हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट वाली 6.2 इंच की AMOLED 2x ​पंच-होल स्क्रीन मिलने की उम्मीद है। कंपनी इस फोन 12MP सेल्फी कैमरा और बैक पैनल पर 50MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दे सकती है। हालांकि, इसमें बैटरी पावर 5,000एमएएच से कम होने की संभावना है।

2- Samsung Galaxy S25 Plus: सैमसंग की अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोंस सीरीज का दूसरा फोन Samsung Galaxy S25 Plus होगा। इस मॉडल की भारत में कीमत 99,999 रुपये हो सकती है। लीक्स की मानें तो Galaxy S25 Plus को भी Exynos 2500 प्रोसेसर के साथ पेश किया जा सकता है। इसके शुरुआती वेरिएंट में ही 12GB RAM के साथ 256GB Storage मिलने की उम्मीद है। फोन में 6.7-इंच की LTPO AMOLED 2x डिस्प्ले दी जा सकती है। फोटोग्राफी के लिए इसके रियर पैनल पर 50MP मेन सेंसर के साथ 10MP 3x telephoto सेंसर और 12MP ultrawide लेंस दिया जा सकता है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फ्रंट पर 12MP selfie कैमरा मिल सकता है।

3- Samsung Galaxy S25 Ultra: गैलेक्सी एस25 सीरीज़ के टॉप मॉडल (Samsung Galaxy S25 Ultra) की भारत में कीमत 1,29,999 रुपये हो सकती है। लीक्स की मानें तो Galaxy S25 Ultra को क्वालकॉम के Snapdragon 8 Elite चिपसेट के साथ पेश किया जा सकता है। इसके बेस वेरिएंट में 12GB RAM तथा टॉप वेरिएंट में 16GB RAM दी जा सकती है। इसके साथ 1TB तक स्टोरेज मिल सकता है। इसमें 6.86-इंच की Dynamic LTPO AMOLED 2x QHD+ स्क्रीन दी जा सकती है।

लीक्स की मानें तो इस फोन में 200MP कैमरा मिलेगा। इसके क्वॉड रियर कैमरा सेटअप में 200MP मेन सेंसर के साथ 50MP periscope सेंसर, 50MP ultrawide एंगल लेंस और 10MP telephoto लेंस दिया जाएगा। वहीं फोन के फ्रंट पैनल पर 12MP सेल्फी कैमरा मिल सकता है। यह फोन 45W फास्ट चार्जिंग तकनीक और सिलिकॉन कॉर्बन बैटरी से लैस किया जाएगा।