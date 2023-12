Ram Mandir Pran Pratishtha : न्योते के सवाल पर भड़के संजय राउत, बोले-‘BJP ने श्री राम को एक तरह से कर लिया है किडनैप ‘

Sanjay Raut got angry on the question of invitation to Ramlala Pran Pratistha ceremony, said - 'BJP has kidnapped Shri Ram in a way'