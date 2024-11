Sapna Chaudhary दूसरी बार बनी मां, की बेटे के नाम की घोषणा

Sapna Chaudhary became a mother for the second time: एक्ट्रेस और डांसर सपना चौधरी (Sapna Chaudhary) ने अपने फैंस के साथ एक बड़ी खुशखबरी शेयर की है. दरअसल, सपना के घर बेटे का जन्म हुआ है. सपना दूसरी बार मां बनी हैं. जिस तरह सपना (Sapna Chaudhary) ने अपनी शादी और पहली प्रेग्नेंसी को छुपाकर रखा, उसी तरह उन्होंने अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी को भी लोगों से छुपाकर रखा.

ऐसे में जब उन्होंने अपने दूसरे बेटे का नामकरण संस्कार किया तो लोग हैरान रह गए. सपना (Sapna Chaudhary) ने अपने दूसरे बेटे के लिए हरियाणा के मदनखेड़ी गांव में नामकरण समारोह का आयोजन किया. इस कार्यक्रम में न सिर्फ पंजाबी और हरियाणवी इंडस्ट्री के बड़े सितारे बल्कि यूपी और महाराष्ट्र से भी लोग मौजूद थे.



बताया जा रहा है कि सपना के बेटे को आशीर्वाद देने के लिए 30 हजार से ज्यादा लोग पहुंचे थे. सिंगर बाबू मान ने सपना चौधरी (Sapna Chaudhary) और उनके पति वीर साहू के दूसरे बेटे के नाम की घोषणा कर दी है. नामकरण समारोह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है जिसमें बाबू मान को बच्चे का नाम शाहवीर रखते हुए देखा जा सकता है. जनवरी 2020 में सपना (Sapna Chaudhary) और वीर साहू ने सीक्रेट वेडिंग की थी.