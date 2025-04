Rahul Gandhi पर भड़की Richa Chadha, पोस्ट शेयर कर कहा- थोड़ी मोहब्बत प्रकृति के लिए भी रखिए

नई दिल्‍ली। ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ ट्वीट किया है। दरअसल, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी (HCU) से सटी 400 एकड़ जमीन पर लगे पेड़ काटे जा रहे हैं। तेलंगाना सरकार ने इसे सरकारी जमीन बताया है और वे इस जमीन को समतल करके विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं।

ऐसे में ऋचा चड्ढा ने राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी की आलोचना की है। दरअसल, बुधवार को पुलिस ने वन भूमि नीलामी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और टीचर्स पर लाठीचार्ज किया।

इतना ही नहीं, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। ऐसे में ऋचा चड्ढा ने सामने आए वीडियो पर रिएक्ट करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “अरे @RahulGandhi। बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई। थोड़ी मोहब्बत प्रकृति के लिए भी रखिए।” उन्होंने इस पोस्ट पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के आधिकारिक एक्स अकाउंट को भी टैग किया है।

Hey @RahulGandhi .

Too much mohabbat.

Have some mohabbat for nature also. @TelanganaCMO https://t.co/SKuFscR412

— RichaChadha (@RichaChadha) April 2, 2025