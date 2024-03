Saudi Arabia First Male Robot: महिला को देख रोबोट ने की गन्दी हरकत, देखने वाले हुए शर्म से हुए लाल

Saudi Arabia First Male Robot: दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। शायद ही कोई ऐसा काम हो, जिसे करना असंभव हो। रोबोट्स की बात करें तो पहले इस क्रांति का नाम जापान से ही जुड़ा हुआ था। मगर अब हर देश नए-नए एक्सपेरिमेंट्स करता दिख रहा है। इस कड़ी में हाल ही में सऊदी अरब का पहला मेल रोबोट खूब चर्चा में है। मगर इस रोबोट ने कुछ ऐसा कर दिया, जिसकी लोगों ने उम्मीद भी नहीं की थी।

अगर कोई रोबोट इंसान जैसी हरकतें करें, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है क्योंकि इतनी क्रांतिकारी दुनिया में कुछ भी संभव है। मगर जरा सोच कर देखिये कि कोई रोबोट महिला से बदतमीजी कर दे, तो ये कितना अजीब होगा। हाल ही में महिला रिपोर्टर जब एक रोबोट के पास खड़ी थी तो उसने महिला के साथ कुछ ऐसा किया, जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी।

Saudi Arabia unveils its man shaped AI robot Mohammad, reacts to reporter in its first appearance pic.twitter.com/1ktlUlGBs1

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) March 6, 2024