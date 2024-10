कुपवाड़ा में सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को मार गिराया; घुसपैठ की कर रहे थे कोशिश; सर्च ऑपरेशन जारी

Two terrorists killed in Kupwara: जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों के दौरान लगातार घुसपैठ की खबरें सामने आती रही हैं। इसी कड़ी में कुपवाड़ा जिले में घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया है। इन आतंकियों के पास से हथियार और अन्य युद्ध से संबंधित सामग्री भी बरामद की गयी हैं। वहीं, इलाके की तलाशी ली जा रही है।

जानकारी के अनुसार, सुरक्षा बलों को कुपवाड़ा जिले (Kupwara) के गुगलधर इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाते हुए इलाके को चारों ओर से घेर लिया। इसके बाद आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें दो आतंकवादी मारे गए हैं। भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स ने अपने एक्स पोस्ट में इस ऑपरेशन की जानकारी शेयर की है। सेना के अनुसार, इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है।

चिनार कॉर्प्स ने देर रात एक्स पोस्ट में लिखा, “04 अक्टूबर 2024 को घुसपैठ की कोशिश की खुफिया जानकारी के आधार पर भारतीय सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस का संयुक्त अभियान कुपवाड़ा के गुगलधार में शुरू किया गया था। सतर्क सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और चुनौती दी, जिसके बाद आतंकवादियों के साथ गोलीबारी हुई। सतर्क जवानों ने प्रभावी गोलीबारी की। कार्रवाई जारी है।”

On 04 Oct 2024, based on intelligence about infiltration attempt, a joint operation by the #IndianArmy and @JmuKmrPolice was launched at Gugaldhar, Kupwara. Alert troops spotted suspicious activity and challenged, leading to exchange of firing with… pic.twitter.com/64ZCSoiOEj

इसके बाद, शनिवार सुबह करीब 9 बजे चिनार कॉर्प्स ने लिखा, “सुरक्षा बलों ने चल रहे ऑपरेशन गुगलधार में दो आतंकियों को ढेर कर दिया है। युद्ध सदृश भण्डार पुनः प्राप्त हो गये।इलाके की तलाशी जारी है और ऑपरेशन जारी है।”

Update OP GUGALDHAR, #Kupwara

Two terrorists have been eliminated by the security forces in the ongoing Operation GUGALDHAR. War-like stores have been recovered.

Search of the area is underway and Operation is in progress. #Kashmir@adgpi@NorthernComd_IA

— Chinar Corps🍁 – Indian Army (@ChinarcorpsIA) October 5, 2024