Dunki का प्रमोशन करने दुबई पहुंचे शाहरुख खान ने फैंस की ये मुराद की पूरी, वीडियो वायरल

नई दिल्ली। बॉलीवुड के बादशाह शाह रुख खान (Shahrukh Khan) के दुनियाभर में काफी फैन-फॉलोइंग है। वह जहां जाते हैं अपना चार्म बिखेर देते हैं। इन दिनों बॉलीवुड के बादशाह खान अपनी आगामी फिल्म ‘डंकी’ (Dunki) के प्रमोशन में व्यस्त हैं। इस फिल्म के साथ शाहरुख खान (Shahrukh Khan) तीसरी बार साल 2023 में सिनेमाघरों में फैंस का मनोरंजन करने के लिए आ रहे हैं।

राजकुमार हिरानी (Rajkumar Hirani) के निर्देशन में बनी इस फिल्म का प्रमोशन वह हाल ही में दुबई (Dubai) में करते हुए नजर आए। शाहरुख खान (Shahrukh Khan) जैसे ही पहुंचे उनके चाहने वालों ने उन्हें घेर लिया। किंग खान ने भी दिल खोलकर अपने फैंस के साथ इंटरेक्शन किया।

King Khan talks about Dunki and how special it is! Releasing on 21st December in cinemas. #ShahRukhKhan #Dunki #DunkiTakesOverDubai #DunkiAdvanceBookings pic.twitter.com/WHsYoaXYrY — Shah Rukh Khan Universe Fan Club (@SRKUniverse) December 17, 2023

वहां के थिएटर में एक इवेंट को अटेंड करने के बाद किंग खान वहां के एक क्लब में अपने फैंस से मिलने पहुंचे। जहां किंग खान ने ऐसा समां बांधा, जहां उन्हें देख हर कोई बस देखता ही रह गया।

King Khan grooving to Chaiyya Chaiyya is a forever favourite moment for all of us! ❤️🔥 #ShahRukhKhan at Sky 2.0 club in Dubai. #Dunki #DunkiAdvanceBookings #DunkiTakesOverDubai pic.twitter.com/Z8cInaDfWR — Shah Rukh Khan Universe Fan Club (@SRKUniverse) December 17, 2023

‘डंकी’ का दुबई में प्रमोशन

शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की फैन-फॉलोइंग जितनी इंडिया में है, उतना ही उन्हें विदेशों में भी लोग चाहते है। हाल ही में शाह रुख खान के फैन क्लब ने अपने ट्विटर अकाउंट पर किंग खान के ‘डंकी’ के दुबई प्रमोशन के दौरान की कई वीडियोज शेयर की हैं।

पहली वीडियो में शाहरुख खान (Shahrukh Khan) दुबई के एक थिएटर में पहुंचे, जहां उनकी एक झलक देखने के लिए लाखों की भीड़ दिखाई दी। शाहरुख खान ने अपनी फिल्म ‘लुट-पुट गया’ गाने पर फैंस के साथ डांस किया, तो वहीं मंच के पास आकर एक लड़की ने किंग खान को रोज दिया। वहीं अन्य वीडियो में शाह रुख खान अपनी गर्ल फैंस से ये कहते हुए नजर आए कि वह इस छुट्टी उन्हें चुने।

छैया-छैया गाने पर फैंस के लिए किया परफॉर्म

शाहरुख खान (Shahrukh Khan) ने दुबई के थिएटर के अलावा वहां के एक क्लब में भी आगामी फिल्म ‘डंकी’ का प्रमोशन किया। फैंस की स्पेशल गुजारिश पर बॉलीवुड के बादशाह ने अपने सुपरहिट गाने ‘छैया-छैया’ गाने पर डांस स्टेप्स करके फैंस को एंटरटेन किया। इसके अलावा किंग खान ने यहां पर भी राजकुमार हिरानी की फिल्म ‘डंकी’ के रोमांटिक गाने पर डांस किया।

King Khan greets the FANs at a club in Dubai ❤️🙌 #DunkiTakesOverDubai #ShahRukhKhan #Dunki pic.twitter.com/KGRCV53VTT — Shah Rukh Khan Universe Fan Club (@SRKUniverse) December 17, 2023

किंग खान का इसके अलावा एक और वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हुआ। जब किंग खान फैंस के बीच पहुंचे तो उन्होंने सबसे हाथ मिलाया, लेकिन इस बीच ही एक फैन उनका हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। जिसके बाद किंग खान को काफी संघर्ष करके अपना हाथ छुड़वाना पड़ा। आपको बता दें कि शाह रुख खान की ‘डंकी’ प्रभास की फिल्म ‘सालार’ के साथ बिग स्क्रीन पर टक्कर लेगी।