शाजापुर में ट्रक ड्राइवर से’औकात’ पूछने वाले डीएम पर गिरी गाज, सीएम मोहन यादव, बोले-अधिकारी भाषा और व्यवहार का रखें ध्यान

Shajapur Collector Kishore Kanyal took a dig at the DM who asked 'aukat' from the truck driver in Shajapur, CM Mohan Yadav said - officers should take care of language and behavior.