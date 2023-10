बीट्स पर थिरकती हुई नजर आईं Shehnaaz Gill, वीडियो देख फैंस ने दिये गज़ब रिएक्शन

Shahnaz Gill Dance Video: बॉलीवुड फेमस एक्ट्रेस शहनाज गिल (Shahnaz Gill) के दुनिया भर में प्रशंसक हैं और उनके प्रशंसक उनकी एक झलक पाने के लिए उत्सुक रहते हैं। खैर, यह कुछ शेहनाजियों के लिए सच साबित हुआ है। एक्ट्रेस डीआईएफसी स्थित एक एक्सक्लूसिव क्लब के लॉन्च इवेंट के लिए दुबई में थीं।

शहनाज़ के प्रदर्शन से लेकर क्लब में प्रशंसकों के साथ सेल्फी लेने के लिए बाध्य होने तक, भव्य कार्यक्रम से उनके कई वीडियो हैं जो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। उसने स्पष्ट रूप से दुबई में हर प्रशंसक का दिल जीत लिया है।

शेहनाज गिल एक आकर्षक नेक पीस के साथ सहजता से स्टाइलिश इंडो-वेस्टर्न फ्यूजन लुक में नजर आ रही हैं।

There were nearly 1300+ concert crowd (overbooked) chanting her name.

She clicked pictures, invited fans on stage.

Parikshit Balochi Emcee of the evening address only big names of bollywood and he was got to host this grand launch.

