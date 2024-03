Shocking Video: शख्स की बहादुरी का गजब नमूना, रेलवे स्टेशन पर गिरते लड़के की बचाई जान

Shocking Video: एक वायरल वीडियो में, पुणे के एक व्यक्ति को उसकी सूझबूझ के कारण रेलवे स्टेशन पर एक रेलवे कर्मचारी ने बचाया। भारतीय रेलवे ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान घातक दुर्घटना से बचाए गए पुणे के व्यक्ति का वीडियो शेयर किया।

वीडियो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है. यह पूरी घटना पुणे रेलवे स्टेशन पर सामने आई। जवान की वजह से मानो उस आदमी को नई जिंदगी मिल गई। पुणे: एक वायरल वीडियो में, पुणे के एक व्यक्ति को उसकी सूझबूझ के कारण रेलवे स्टेशन पर एक रेलवे कर्मचारी ने बचाया।

Amidst the hustle at Pune station, MSF staff Mr. Digambar Desai's quick action and bravery saved a passenger from a near-fatal accident on board train no. 11301 Udyan Express. A true testament to dedication to passenger service.🙌 pic.twitter.com/hcGncUV94x

— DRM Pune (@drmpune) March 28, 2024