Shocking Video: गुस्से में अनजान शख्स की गोद में बैठ गई महिला. और फिर...

Shocking Video: दिल्ली मेट्रो का एक और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक महिला दबंगई देखने को मिली है. दरअसल, महिला ने सीट पर बैठे युवक को वहां से उठने के लिए कहा. जिससे कि वह आराम से बैठ कर सफर कर सके.

जब युवक ने ऐसा नहीं किया, तो महिला भड़क गई. इसके बाद वह गुस्से में शख्स की गोद में जाकर बैठ गई और कहा कि वह रूल फॉलो कर रही है. महिला की इस हरकत से बगल में बैठा दूसरा युवक असहज हो जाता है. इसके बाद वह अपनी सीट छोड़कर वहां से उठ जाता है.

I don't think it is a women's seat.

What rule regulations is she talking about ? pic.twitter.com/Z23oNtZyLw

— Deepika Narayan Bhardwaj (@DeepikaBhardwaj) March 12, 2024