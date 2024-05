Shocking Video: अचानक गुस्साए बैल ने महिला पर किया अटैक, देख हैरान रह गए लोग

Shocking Video: अतीत के कुछ उदाहरण अविस्मरणीय हैं और इंटरनेट पर उन्हें GOAT कहा गया है, जो अब तक का सबसे महान उदाहरण है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से सामने आया है, जिसमें सड़क के किनारे लापरवाही से अपना फोन ब्राउज़ कर रही एक महिला को एक बैल द्वारा आक्रामक रूप से मारते हुए दिखाया गया है।

महिला ‘एन्सिएरो’ के अंदर स्थित एक इमारत की ओर झुककर खड़ी थी, जो दौड़ते हुए सांडों का एक स्थान था, और जैसे ही एक सांड ने उस पर हमला किया, जो उसके स्थान से गुजरा था। प्रारंभ में, बैल दौड़ता हुआ आया और मादा के पास से फिसल गया।

जैसे ही जानवर सड़क से उठने में कामयाब हुआ, वह अपने मार्ग पर जारी नहीं रहा, जिस पर वह कुछ सेकंड पहले चल रहा था। वह एक महिला से टकराया जो बिना किसी बाधा के खड़ी थी और बैल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा था। मादा की ओर अपने सींगों को दिखाते हुए, क्रोधित जानवर उसके पास आया और उसे काफी नाटकीय ढंग से हवा में उछाल दिया।

pic.twitter.com/8uNS3OsQuI

— The Dark Circle Of Nature (@TheeDarkCircle) May 12, 2024