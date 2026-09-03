Shri Krishna Janmashtami 2026 : सीएम योगी ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए किए पुख्ता इंतजाम, बसों और बस अड्डों की बढ़ी निगरानी

मथुरा। उत्तर प्रदेश में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (Shri Krishna Janmashtami 2026) का महापर्व 4 सितंबर को पूरे हर्षोल्लास और आध्यात्मिक उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इस पावन अवसर पर मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन और नंदगांव जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों पर देश-विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। भक्तों की इस भारी भीड़ और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) के कड़े निर्देशों पर परिवहन विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था और यात्रा सुविधाओं को लेकर व्यापक इंतजाम किए हैं, ताकि किसी भी श्रद्धालु को यात्रा के दौरान किसी तरह की असुविधा न हो।

परिवहन मंत्री और एमडी ने जारी किए सख्त निर्देश

परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह (Minister of State for Transport Dayashankar Singh) ने विभागीय अधिकारियों को हाई अलर्ट मोड पर रहने और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते पूरी करने का स्पष्ट आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुगम, आरामदायक और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

इसी दिशा में कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम (Uttar Pradesh Transport Corporation) के प्रबंध निदेशक (एमडी) प्रभु एन. सिंह (Managing Director (MD) Prabhu N. Singh) ने राज्य के सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों और सेवा प्रबंधकों को विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने आदेश दिया है कि धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाले सभी प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य मार्गों और मुख्य बस स्टेशनों पर चौबीसों घंटे कड़ी निगरानी रखी जाए।

सुरक्षा व्यवस्था मजबूत, संदिग्धों पर रखी जाएगी नजर

राज्यभर के प्रमुख बस अड्डों पर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष पुलिस और सुरक्षा चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से संदिग्ध व्यक्तियों और लावारिस वस्तुओं की गहनता से निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही, त्यौहार के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भीड़भाड़ वाले रूटों पर अतिरिक्त बसें चलाने की योजना बनाई गई है, जिससे किसी भी स्टेशन पर यात्रियों की अनावश्यक भीड़ जमा न हो सके। किसी भी आपात स्थिति या तकनीकी खराबी से निपटने के लिए बस अड्डों पर त्वरित सहायता दल (क्विक रिस्पांस टीम) और तकनीकी टीमें तैनात रहेंगी।

सुगम और तनावमुक्त सफर का आश्वासन

राज्य प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है कि जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर मथुरा-वृंदावन (Mathura-Vrindavan) आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को परिवहन संबंधी किसी समस्या का सामना न करना पड़े। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम (Uttar Pradesh Transport Corporation) ने श्रद्धालुओं को भरोसा दिलाया है कि सभी महत्वपूर्ण मार्गों पर पर्याप्त संख्या में बसें उपलब्ध रहेंगी और यात्रियों की सुरक्षा के सभी मानकों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

रिपोर्ट : दीपांजली मिश्रा