Live Concert में सिंगर की गई आवाज, द वीकेंड ने फैंस से मांगी माफी...

Bollywood news: हॉलीवुड सिंगर द वीकेंड (The Weeknd) के साथ सितम्बर 3 को कुछ कुछ ऐसा हुआ, जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए। द वीकेंड लॉस एंजलिस (The Weekend Los Angeles) में अपना पहला सोल्ड आउट कॉन्सर्ट कर रहे थे, जब अचानक उनकी आवाज गायब हो गई।

आपको बता दें, लॉस एंजलिस के सोफी स्टेडियम (SoFi Stadium) में द वीकेंड का कॉन्सर्ट चल रहा था जिसे बीच में ही रोकना पड़ा।

द वीकेंड के कॉन्सर्ट को शुरू हुए 15 मिनट ही हो पाए थे। उनकी परफॉरमेंस के दौरान उन्होंने अचानक आवाज में दिक्कत का भी सामना करना पड़ा है और फिर अपनी आवाज खो दी। इन 15 मिनट में द वीकेंड सिर्फ दो ही गाने परफॉर्म पर सकते है। यह देखकर सिंगर का दिल तो टूटा ही, साथ ही उनके फैंस भी शॉक और निराश हो चुके है।

.@TheWeeknd just lost his voice in the middle of a sold out show at SoFi Stadium. Came out and apologized and announced everyone would get their money back and left. pic.twitter.com/En7v16RbwV

— Kenny Holmes (@KHOLMESlive) September 4, 2022