लाहौर में बैठकर जावेद अख्तर ने पाकिस्तान को सुनाया खरी-खरी, कहा-हमारे शहर में हमला करने वाले आपके मुल्क में घूम रहे

नई दिल्ली। फैज फेस्टिवल में शामिल हुए भारतीय गायकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने पाकिस्तान (Pakistan) को आईना दिखाया। जावेद अख्तर ने फेस्टिवल के आखिरी दिन ऐसी कड़वीं बातें कह दी, जिसे सुनकर पाकिस्तानियों की नजरें शर्म से झुक गईं। जावेद अख्तर ने मुंबई हमले का जिक्र करते हुए कहा कि हमला करने वाले पाकिस्तान में इधर-उधर घूम रहे हैं। इसमें पाकिस्तान (Pakistan) को बुरा नहीं मानना चाहिए। इसकी एक वीडियो भी वायरल हो रही है।

So….. #javedakhtar sahab went to #Lahore for #FaizFestival2023 and said this! 👏🏻 👏🏻 👏🏻 👏🏻 👏🏻@Javedakhtarjadu sahab 🙏🏼 pic.twitter.com/X6x2Pcp3ef

— Satya Nutella 🐀 (@satyanas) February 20, 2023