Pakistan Suicide Attack : पाकिस्तान में जापानी नागरिकों की गाड़ी पर आत्मघाती हमला, दो लोगों की मौत

Pakistan Suicide Attack : पाकिस्तान में जापानी नागरिकों की गाड़ी पर आत्मघाती हमला, दो लोगों की मौत

Attack on Vehicle of Japanese Citizens in Pakistan : आतंकवाद का पर्याय बन चुके पाकिस्तान (Pakistan) में अब कोई भी सुरक्षित नहीं है, इस बात को शुक्रवार को जापानी नागरिकों (Japanese citizens) की गाड़ी पर हुए आत्मघाती हमले (Suicide Attack) के ताजा घटनाक्रम से समझा जा सकता है। दरअसल, पाकिस्तान के कराची के लांधी इलाके में एक आत्मघाती हमला हुआ। जिसमें दो लोगों के मारे जाने की खबर है।