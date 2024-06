डोडा आतंकी हमले में शामिल आतंकियों का स्केच जारी, पता बताने वाले को मिलेगा लाखों का इनाम

Sketch of Terrorists: जम्मू के अलग-अलग जिले रियासी, कठुआ और डोडा में रविवार (9 जून) से अब तक चार आतंकी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। सबसे पहले रियासी में घात लगाए बैठे आतंकियों (Terrorists) ने श्रद्धालुओं की बस को निशाना बनाया, फिर कठुआ में आतंकियों ने कायराना हरकत की। इसके बाद डोडा में दो जगह आतंकी हमले हुए। वहीं, इन हमलों के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस ने चार आतंकियों का स्केच जारी किया है।

डोडा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने अपने एक्स पोस्ट से चार आतंकियों का स्केच जारी किया है। इसके साथ ही आतंकियों पर 5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस ने एक्स पोस्ट में लिखा, ‘जम्मू कश्मीर पुलिस जिला डोडा ने (04) आतंकवादियों के स्केच जारी किए जो भद्रवाह, थाथरी, गंदोह के ऊपरी इलाकों में घूम रहे हैं और आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों में शामिल हैं। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने प्रत्येक आतंकवादी की जानकारी देने पर 5 लाख रुपये के नकद इनाम की घोषणा की।’ सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी।

@JmuKmrPolice District Doda RELEASES SKETCHES OF (04) TERRORISTS WHO ARE ROAMING IN UPPER REACHES OF BHADERWAH, THATHRI, GANDOH AND INVOLVED IN TERROR RELATED ACTIVITIES. J&K POLICE ANNOUNCES A CASH REWARD OF Rs 5 LACS FOR providing the INFORMATION OF EACH TERRORIST pic.twitter.com/p0JyqbcQr2

— DISTRICT POLICE DODA (@dpododa) June 12, 2024