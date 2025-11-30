  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. कुछ भारतीय लोग अब अपनी ही भाषाएं ठीक से नहीं जानते…RSS प्रमुख का बड़ा बयान

कुछ भारतीय लोग अब अपनी ही भाषाएं ठीक से नहीं जानते…RSS प्रमुख का बड़ा बयान

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भारतीय भाषाओं और मातृभाषाओं के लगातार घटते उपयोग पर चिंता जताई है। नागपुर में ‘श्री ज्ञानेश्वरी’ के अंग्रेज़ी संस्करण के विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए मोहन भागवत ने कहा कि, स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि कुछ भारतीय लोग अब अपनी ही भाषाएं ठीक से नहीं जानते।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नागपुर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भारतीय भाषाओं और मातृभाषाओं के लगातार घटते उपयोग पर चिंता जताई है। नागपुर में ‘श्री ज्ञानेश्वरी’ के अंग्रेज़ी संस्करण के विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए मोहन भागवत ने कहा कि, स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि कुछ भारतीय लोग अब अपनी ही भाषाएं ठीक से नहीं जानते। इस पर उन्होंने समाज से भाषाई विरासत में धीरे धीरे कम होने पर आत्मचिंतन करने की अपील की।

पढ़ें :- राम मंदिर पर लहराया धर्म ध्वज, मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी-मोहन भागवत ने किया ध्वजारोहण

मोहन भागवत ने कहा कि हालात ऐसी स्थिति पर पहुंच गए हैं कि कुछ भारतीय लोग हमारी अपनी भाषाएं नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा कि, एक समय था जब सारा संचान, लेन-देन, रोजमर्रा के काम संस्कृत में होते थे। अब, कुछ अमेरिकी प्रोफेसर हमें संस्कृत पढ़ाते हैं, जबकि वास्तव में हमें इसे दुनिया को सिखाना चाहिए था। आज बहुत से बच्चे कुछ बुनियादी और सरल शब्द भी नहीं जानते हैं और अक्सर घर पर अपनी मातृभाषा और अंग्रेजी के मिश्रण में बात करते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि, स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि कुछ भारतीय लोग हमारी अपनी भारतीय भाषाएं नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि घर पर भारतीय भाषाएं बोलने की अनिच्छा के कारण स्थिति और बिगड़ रही है। उन्होंने कहा, अगर हम अपने घर में अपनी भाषा ठीक से बोलें, तो चीजें बेहतर होंगी। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। अब संत भी अंग्रेजी में बात करते हैं, जो समझ में आता है, लेकिन यह अभी भी बदलती भाषाई प्राथमिकताओं का संकेत है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बिग बॉस 19 के लेटेस्ट वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान ने दिवगंत अभिनेता धमेंद्र को दी इमोशनल श्रद्धांजलि

बिग बॉस 19 के लेटेस्ट वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान...

IND vs SA Live Score : भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 350 रनों का टारगेट, विराट कोहली ने रांची में जड़ी तूफानी सेंचुरी

IND vs SA Live Score : भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया...

'लाल आतंक' पर बड़ा वार : छत्तीसगढ़ में 37 नक्सलियों ने किया सरेंडर, इन पर था 65 लाख रुपये का इनाम

'लाल आतंक' पर बड़ा वार : छत्तीसगढ़ में 37 नक्सलियों ने किया...

कुछ भारतीय लोग अब अपनी ही भाषाएं ठीक से नहीं जानते...RSS प्रमुख का बड़ा बयान

कुछ भारतीय लोग अब अपनी ही भाषाएं ठीक से नहीं जानते...RSS प्रमुख...

Cough Syrup Smuggling Case : मास्टर माइंड शुभम जायसवाल के पिता को पुलिस ने एयरपोर्ट से हिरासत में लिया , सिंगापुर भागने की थी तैयारी

Cough Syrup Smuggling Case : मास्टर माइंड शुभम जायसवाल के पिता को...

यूनाइटेड नेशंस पीसकीपिंग मिशन में तैनात जवानों की सुरक्षा के लिए मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स को किया मजबूत

यूनाइटेड नेशंस पीसकीपिंग मिशन में तैनात जवानों की सुरक्षा के लिए मोबिलिटी...