साउथ एक्टर जयराम ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से की मुलाकात

तिरुवनंतपुरम : पीआरओ केरल राजभवन के अनुसार, अभिनेता जयराम ने अपनी पत्नी अश्वथी (पार्वती) के साथ केरल राजभवन में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और रेशमा आरिफ से मुलाकात की। एक्स से बात करते हुए, केरल के राज्यपाल के कार्यालय ने कहा, “प्रसिद्ध अभिनेता श्री जयराम ने पत्नी श्रीमती अश्वथी (पार्वती) के साथ केरल राजभवन में राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान और श्रीमती रेशमा आरिफ से मुलाकात की: पीआरओ केरलराजभवन”

जयराम मुख्य रूप से मलयालम सिनेमा के साथ-साथ तमिल, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ फिल्मों में काम करते हैं। उन्हें पोनमुट्टायिदुन्ना थारवु (1988), पेरुवन्नापुराथे विशेशंगल (1989), मझाविलकवडी (1989), अध्वेथम (1992), ध्रुवम (1993), मेलेपराम्बिल अनवीदु (1993), अनियन बावा चेतन बावा (1995) जैसी फिल्मों में उनके काम के लिए जाना जाता है।

