महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र 3 और 4 जुलाई को, पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए होगा चुनाव

मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र (Special session of Maharashtra Legislative Assembly) तीन और चार जुलाई को बुलाया जाएगा। दो जुलाई को स्पीकर चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया जाएगा, जबकि तीन जुलाई को मतदान होगा। वहीं विश्वास मत चार जुलाई को होगा। सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष(Speaker of the Assembly) पद के लिए चुनाव होगा। सूत्रों ने बताया कि सत्र के दौरान विश्वास मत भी हो सकता है।

महाराष्ट्र में नई सरकार (New Government in Maharashtra) के शपथग्रहण के बाद शिवसेना अब अपने 39 बागी विधायकों के निलंबन के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंची थी। अपनी याचिका में शिवसेना (Shiv Sena) ने एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) को भी निलंबित करने की मांग की थी।

इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि वह शिंदे की अयोग्यता नोटिस के खिलाफ याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई नहीं करेगा। अदालत ने इसपर सुनवाई के लिए 11 जुलाई की तारीख सूचीबद्ध किया है। अदालत सभी मुद्दों की एक साथ जांच करेगी।