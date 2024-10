भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रीलंका की जीत का जयसूर्या को मिला बड़ा इनाम; क्रिकेट बोर्ड ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

Sanath Jayasuriya Sri Lanka New Head Coach: श्रीलंका क्रिकेट ने बड़ा फैसला लेते हुए पूर्व दिग्गज सनथ जयसूर्या (Sanath Jayasuriya) को टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया है। जयसूर्या अभी तक श्रीलंकाई टीम के अंतरिम कोच के रूप में काम कर रहे थे। उन्हें 01 अक्टूबर, 2024 से 31 मार्च, 2026 तक नेशनल टीम का पर्मानेंट हेड कोच बनाया गया है।

दरअसल, सनथ जयसूर्या (Sanath Jayasuriya) के अंतरिम कोच रहते हुए श्रीलंकाई टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया है। खासकर घर भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम का घर पर बेहतरीन प्रदर्शन रहा। जिसमें श्रीलंका ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारत को 2-0 से हराया था, यह श्रीलंका की भारत के खिलाफ 1997 के बाद वनडे सीरीज में जीत थी। इसके बाद टीम ने न्यूजीलैंड का टेस्ट सीरीज में 3-0 से सुपड़ा साफ कर दिया।

श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड ने सोमवार (7 अक्टूबर) को जयसूर्या को कोच बनाने की जानकारी एक्स पोस्ट के जरिये साझा की। श्रीलंका क्रिकेट ने लिखा, “श्रीलंका क्रिकेट सनथ जयसूर्या को नेशनल टीम का हेड कोच नियुक्त करने का एलान करना चाहता है। श्रीलंका क्रिकेट की कार्यकारी समिति ने भारत, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ हाल के दौरों में टीम के अच्छे परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया, जहां जयसूर्या ‘अंतरिम मुख्य कोच’ के रूप में प्रभारी थे।”

Sri Lanka Cricket wishes to announce the appointment of Sanath Jayasuriya as the head coach of the national team.

The Executive Committee of Sri Lanka Cricket made this decision taking into consideration the team’s good performances in the recent tours against India, England,… pic.twitter.com/IkvAIJgqio

