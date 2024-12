BCCI को ICC से ज्यादा पावरफुल बता Steve Smith ने मचाई सनसनी; जानिए बाकी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने क्या कहा

BCCI is more powerful than ICC? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई (BCCI), मौजूदा समय दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है। जिसे दुनिया का सबसे प्रभावशाली बोर्ड के रूप में देखा जाता है, लेकिन बीसीसीआई को आईसीसी (ICC) से भी ज्यादा पावरफुल बताना बहुत बड़ी बात हो गयी। दरअसल, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने बीसीसीआई ज्यादा पावरफुल बताकर सनसनी मचा दी है।

एबीसी स्पोर्ट्स ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान पैट कमिन्स, स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड समेत कई खिलाड़ियों ने आईसीसी, बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट को लेकर अलग-अलग जवाब दिये हैं। यहां बता दें कि आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दुनिया यानी आईसीसी, क्रिकेट की वैश्विक नियामक संस्था है। दुनियाभर में क्रिकेट चलाता है और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई, भारत के क्रिकेट को हैंडल करता है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि कप्तान पैट कमिंस ने आईसीसी, बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट को बड़ा (Big) बताया। ट्रैविस हेड ने बीसीसीआई को शासन करने वाला रूलर (Ruler), आईसीसी को सेकेंड (Second) और इंडियन क्रिकेट को मजबूत (Strong) बताया। उस्मान ख्वाजा ने आईसीसी के नाम पर पास कर दिया, और इंडियन क्रिकेट को मजबूत (Strong) बताया। ग्लेन मैक्सवेल ने बीसीसीआई को ताकतवर (Powerful), आईसीसी को बॉस (Boss) और इंडियन क्रिकेट को जबर्दस्त (Fantastic) बताया।

🤭 Describe the BCCI, the ICC and Indian cricket in one word….

Don't worry everyone, Smudge was just jokin! pic.twitter.com/AxJZJT15P8

— ABC SPORT (@abcsport) December 23, 2024