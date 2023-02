Stray Dogs Attack : हैदराबाद में आवारा कुत्तों ने चार साल के मासूम को नोंच-नोंचकर मार डाला, Viral Video देख कांप जाएगी रूह

हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बीते सोमवार को आवारा कुत्तों के हमले में एक 4 साल के बच्चे की मौत हो गई है। उसने कुत्तों के चंगुल से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन भाग नहीं सका। आवारा कुत्तों के हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। 6 वर्षीय बहन ने पिता को जाकर इसकी सूचना दी। पिता ने घायल बच्चे को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसके परिवार को बताया कि अस्पताल आने से पहले उसकी मौत हो चुकी थी।

Stray Dogs Attack: Stray dogs mauled four-year-old innocent to death in Hyderabad, soul will tremble after watching Viral Video pic.twitter.com/Ny4vWGF1DX

— santosh singh (@SantoshGaharwar) February 21, 2023