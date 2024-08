स्त्री-2 ने ‘एवेंजर्स’ और ‘अवतार’ का तोड़ा रिकॉर्ड, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में ‘दंगल’ को पछाड़ा

मुंबई। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव (Bollywood Actor Rajkumar Rao) और श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) की फिल्म स्त्री-2 हिंदी सिनेमा की 2 हफ्ते के भीतर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की टॉप 10 लिस्ट में शुमार हो गई है। अब स्त्री-2 ने हॉलीवुड की कुछ सबसे बड़ी फिल्मों को भी इस लिस्ट में पीछे छोड़ दिया है। पहले ही हफ्ते में 291 करोड़ 65 लाख रुपये की कमाई करने के बाद दूसरे शुक्रवार को इसने 17 करोड़ 50 लाख रुपये कमाए, शनिवार को फिल्म की कमाई का आंकड़ा 33 करोड़ रुपये पहुंच गया और बीते रविवार को इसका बिजनेस 42 करोड़ 40 लाख रुपये रहा।

स्त्री-2 की कमाई ने ‘दंगल’ को किया चित

फिल्मों की कमाई के आंकड़े जारी करने वाले प्लेटफॉर्म सैकनिल्क ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि सोमवार को की गई 17 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा जोड़ने के बाद भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इसका अभी तक का कुल कलेक्शन 401 करोड़ 55 लाख रुपये हो चुका है। इस आंकड़े के साथ ही स्त्री-2 ने 374 करोड़ 43 लाख रुपये कमाने वाली दंगल को कहीं पीछे छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, इस फिल्म ने मार्वल की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘एवेंजर्स एंडगेम’ और ‘अवतार – द वे ऑफ वॉटर’ को भी पछाड़ दिया है।

हॉलीवुड फिल्मों को भी कमाई के मामले में पीछे छोड़ा, इतनी थी अवतार और एंडगेम की कमाई

मालूम हो कि ये दोनों ही फिल्में भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्मों में गिनी जाती हैं। मार्वल स्टूडियोज की फिल्म ‘एवेंजर्स एंडगेम’ ने 2019 में अपनी रिलीज के बाद सभी भाषाओं को जोड़कर भारत में कुल 373 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं Avatar – The Way of Water ने 391 करोड़ 40 लाख रुपये साल 2022 में कमाए थे। यानि भारतीय सिनेमा ही नहीं इस फिल्म ने हॉलीवुड फिल्मों को भी कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है। अब देखना यह होगा कि इसका कुल कलेक्शन कितना रहता है।

सिर्फ 8 फिल्मों ने ही किया है यह करिश्मा

अमर कौशिक के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने इतने कम वक्त में 500 करोड़ क्लब में कदम रखकर सभी को चौंका दिया है। जी हां, फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 550 करोड़ रुपये पहुंच चुका है। लेकिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अभी इसे 500 करोड़ क्लब में कदम रखना बाकी है। यह करिश्मा अभी तक सिर्फ 8 फिल्मों ने किया है जिनमें गदर 2, पठान, जवान, आरआरआर, बाहुबली 2, एनिमल, कल्कि 2 और KGF 2 शामिल हैं।