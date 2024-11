Pushpa 2 The Rule Advance Booking : अल्लू अर्जुन-रश्मिका की फिल्म ने यूएस में एडवांस बुकिंग में बजा डंका, बॉक्स ऑफिस पर लाया बवंडर

नई दिल्ली। 2021 की ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा द राइज (Pushpa The Rise) का सीक्वल चर्चा में है। एक महीने से पहले पुष्पा 2 द रूल (Pushpa 2 The Rule) को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है। इस मच अवेटेड फिल्म का क्रेज सिर्फ भारत नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब देखने को मिल रहा है। वहां अभी से ही पुष्पा 2 जमकर नोट छाप रही है।

पुष्पा 2 द रूल (Pushpa 2 The Rule) की एडवांस बुकिंग एक महीने पहले ही अमेरिका में ओपन कर दी गई है और इसका जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। ओपनिंग डे के लिए इतने टिकट्स बिक चुके हैं कि मेकर्स नवंबर महीने में ही नोटों से नहा ली है।

एक महीने पहले ही मालामाल हुई पुष्पा 2

अमेरिका में फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले प्रत्यंगिरा सिनेमा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रिवील किया है कि पुष्पा 2 द रूल (Pushpa 2 The Rule) ने US में कितना एडवांस कलेक्शन किया है। प्रत्यंगिरा सिनेमा ने एक्स (ट्विटर) हैंडल पर एक पोस्ट शेयर कर बताया है कि यूएस में पुष्पा 2 द रूल (Pushpa 2 The Rule) को 600 जगहों पर 2,200 शोज मिले हैं। इस लिहाज से अपकमिंग एक्शन थ्रिलर ने ओपनिंग डे पर प्री-सेल्स में ही 2 लाख 50 हजार डॉलर यानी लगभग 2 करोड़ 10 लाख रुपये कमा लिए हैं।

November 3, 2024