Sunny’s entry in Ramayana: सनी की हुई रामायण में एंट्री, इस रोल में आएंगे नजर

Sunny’s entry in Ramayana: पिछले कुछ दिन से बाॅलीवुड में कई पौराणिक कथाओं पर आधारित फिल्में रिलीज हुई हैं। इनमें से कुछ फिल्मों को दर्शकों का प्यार मिला, तो कुछ सिरे से नकार दी गईं। प्रभास व कृति सेनन (Prabhas and Kriti Sanon) की मेगा बजट फिल्म आदिपुरुष के फ्लाॅप (flop of adipurush) हो जाने के बाद अब नितेश अपनी फिल्म ‘रामायण’ के लिए हर किरदार को काफी सोच-समझकर चुन रहे हैं।

आपको बता दें, नितेश तिवारी की फिल्म रामायण (Ramayana) में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) श्रीराम का किरदार निभाएंगे, तो वहीं सीता के किरदार में साई पल्लवीं दिखेंगी। पहले माता सीता के रोल के लिए आलिया भट्ट (Alia Bhatt) के नाम की चर्चा हो रही थी। लेकिन, उन्होंने किसी कारण से इस फिल्म से दूरी बना ली। अब इस फिल्म से जुड़ी एक नई अपडेट सामने आ रही है।

सनी देओल की हुई इंट्री

खबर है कि फिल्म में सनी देओल की एंट्री होने वाली है। फिल्म में वे हनुमान का किरदार निभाएंगे। हाल ही में सनी देओल ने एक इंटरव्यू में रामायण (Ramayana) से जुड़ी एक फिल्म में काम करने की इच्छा जताई थी। जिसके बाद फिल्म के मेकर्स ने उनसे संपर्क किया था।