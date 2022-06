London Film Festival में Taapsee-Anurag की थ्रिलर ‘दोबारा’ का 23 जून को होगा प्रीमियर

मुंबई: एकता आर कपूर (Ekta R Kapoor) और अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) की बहुप्रतीक्षित नए जमाने की थ्रिलर दोबारा 19 अगस्त 2022 को रिलीज होने के लिए तैयार है। इसे और ज्यादा उत्साह से भरपूर बनाते हुए, तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) अभिनीत फिल्म का प्रीमियर लंदन फिल्म फेस्टिवल (Premier London Film Festival) में होने जा रहा है।

आपको बता दें, ऐसे में निर्देशक-अभिनेता की जोड़ी 23 जून, शाम 6 बजे #LIFF2022 की ओपनिंग नाइट गाला में फिल्म को पेश करेगी। अवॉर्ड विनिंग अभिनेत्री तापसी पन्नू अभिनीत, यह फिल्म प्रशंसित निर्देशक अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) द्वारा निर्देशित और शोभा कपूर (Shobha Kapoor) और एकता आर कपूर (कल्ट मूवीज, बालाजी टेलीफिल्म्स के तहत न्यू नया विंग) और सुनीर खेतरपाल और गौरव बोस (एथेना) द्वारा निर्मित है।



दोबारा एक नए जमाने की थ्रिलर है, जो तीसरी बार तापसी और अनुराग को फिर से मिलाती है। दोबारा के साथ, तापसी और पावेल गुलाटी की हिट जोड़ी थप्पड़ की शानदार सफलता के बाद फिर से साथ दिखाई देगी।

The moment we've all been waiting for is here! Dobaaraa will premiere at the Opening Night Gala of #LIFF2022 on 23rd June, 6 PM at #BFISouthBank.

A drama-thriller that will keep you on the edge of your seat. Book your tickets now!@EktaaRKapoor #ShobhaKapoor @RuchikaaKapoor pic.twitter.com/jZEmGvHDSA

