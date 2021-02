नई दिल्ली: किसान आंदोलन के मुद्दे पर बीते दिनों अभिनेत्री तापसी पन्नू ने बिना नाम लिए एक ट्वीट किया था। जिस पर कंगना रनौत काफी भड़क गई थी और उन्होंने सीधे शब्दों में तापसी पर हमला बोलते हुए उन्हें ‘बी ग्रेड’ और मुफ्तखोर तक बुलाया था।

जिसके बाद अब तापसी पन्नू ने कंगना अपने निशाने पर लेते हुए कहा है कि कंगना के डीएनए को जहरीला बता डाला। दरअसल ट्विटर पर लोगों के दिए गए रिएक्शन का जवाब देते हुए तापसी पन्नू ने कहा कि सोशल मीडिया पर अपनी राय रखने का हक और पेटेंट सिर्फ एक इंसान के पास है और वह कंगना रनौत हैं इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कंगना के डीएनए में ही जहर और गालियां भरी हुई है।

Looks like @taapsee 's tweet really rattled someone. This would have been funny had it not been this toxic or abusive. pic.twitter.com/XGvg0574il

बता दें कि जिस ट्वीट पर यह बवाल शुरू हुआ उसमें तापसी ने किसी का नाम लिए बिना लिखा, ‘अगर एक ट्वीट से आपकी एकता भंग होती है, एक जॉक से आपका विश्वास डगमगाता है या एक शो से आपकी धार्मिक भावनाएं भंग होती है, तो यह सिर्फ आपको अपने वैल्यू सिस्टम को मजबूत करने पर काम करना चाहिए न कि अन्य लोगों के लिए ‘प्रोपेगेंडा टीचर’।

If one tweet rattles your unity, one joke rattles your faith or one show rattles your religious belief then it’s you who has to work on strengthening your value system not become ‘propaganda teacher’ for others.

— taapsee pannu (@taapsee) February 4, 2021