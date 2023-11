Team India Coach: राहुल द्रविड़ ही रहेंगे भारतीय टीम के कोच, BCCI बोली- कोचिंग स्टाफ में नहीं होगा बदलाव

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ( BCCI) ने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए इस बात की घोषणा कर दी है कि राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) ही टीम इंडिया (Team India) के कोच रहेंगे। बीसीसीआई ( BCCI) ने उनका कार्यकाल बढ़ा दिया है। वहीं, कोचिंग स्टाफ में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि द्रविड़ मुख्य कोच रहेंगे। विक्रम राठौर बल्लेबाजी कोच, पारस म्हाम्ब्रे गेंदबाजी और टी दिलीप फील्डिंग कोच के पद पर बने रहेंगे।

