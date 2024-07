Team India Victory Parade: विश्व विजेताओं का विजय जुलूस, मरीन ड्राइव पर बड़ी संख्या में जुटे टीम इंडिया के समर्थक

Team India Victory Parade: टी20 विश्व कप में जीत के बाद टीम इंडिया वतन वापसी आ गयी है। भारतीय टीम आज मुंबई पहुंच गई है, जहां कुछ देर में भारतीय टीम के खिलाड़ी विजय परेड में शामिल होंगे। थोड़ी देर में टीम इंडिया के खिलाड़ी मरीन ड्राइव पहुंचने वाले हैं। भारतीय टीम के खिलाड़ियों की मरीन ड्राइव से वानखेड़े स्टेडियम तक विक्ट्री परेड होगी। इसके बाद वानखेड़े स्टेडियम में खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा।

See you soon, Wankhede ☺️ pic.twitter.com/lHOKvYdEqh

— hardik pandya (@hardikpandya7) July 4, 2024