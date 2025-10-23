तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को डिप्टी CM का घोषित किया गया चेहरा.. महागठबंधन ने किया एलान

  1. हिन्दी समाचार
बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को डिप्टी CM का चेहरा घोषित किया गया है। 

By शिव मौर्या 
Updated Date

कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि, सरकार बनने पर अन्य वर्गों से भी उपमुख्यमंत्री बनाएं जाएंगे। सभी दलों ने एक स्वर में कहा कि भारी बहुमत से हमलोग सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि हमलोग पिछले साढ़े तीन साल से इस समय का इंतजार कर रहे थे। हमलोगों ने प्रण लिया था कि जब तक भाजपा को तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज वह समय आ चुका है। चुनाव के बाद बिहार की जनता भाजपा को खदेड़ देगी। महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है।

