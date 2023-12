Telangana CM Oath : रेवंत रेड्डी बने नए मुख्यमंत्री, भट्टी विक्रमार्क डिप्टी CM, देखें पूरी कैबिनेट

तेलंगाना। कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी (Revanth Reddy) ने 7 दिसंबर को तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन (Telangana Governor Tamilisai Sundararajan) ने रेड्डी को सीएम पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भट्टी विक्रमार्क डिप्टी सीएम (Bhatti Vikramark Deputy CM) के साथ 11 मंत्रियों ने भी शपथ ली। बता दें कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम एलबी स्टेडियम में हुआ। इसमें सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए।

LIVE: Swearing-in ceremony of the Congress government in Telangana. https://t.co/EVuEPV6nDo

— Congress (@INCIndia) December 7, 2023