Telangana : तेलंगाना की राज्यपाल फ्लाइट में डॉक्टर की ड्यूटी कर बनी फरिश्ता , IPS बोला -मैडम गवर्नर ने बचाई मेरी जान

नई दिल्ली। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन (Telangana Governor Tamilisai Soundararajan) ने प्रोटोकॉल को परवाह किए बगैर ऐसा कार्य किया है। जिसकी सर्बत्र प्रशंसा हो रही है। वाक्या ऐसा था कि दिल्ली से हैदराबाद जा रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट (Indigo Airlines flight) में तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन (Governor Tamilisai Soundararajan) यात्रा कर रहीं थी। तभी एक यात्री की तबियत अचानक खराब होने लगी तभी राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन (Governor Tamilisai Soundararajan) ने एक डॉक्टर के रूप में अपना कर्तव्य निभाया और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (Additional Director General of Police) के पद के साथ एक आईपीएस अधिकारी की जान बचा दी। ट्विटर यूजर द्वारा पोस्ट की गई तस्वीरों में सुंदरराजन को यात्री का इलाज करते हुए देखा जा सकता है।

Today I have onboarded with @DrTamilisaiGuv and she treated a patient who fell ill on Air on Delhi-Hyd bound flight. @IndiGo6E @TelanganaCMO @bandisanjay_bjp @BJP4India @TV9Telugu @V6News pic.twitter.com/WY6Q31Eptn

