Netaji Subhash Chandra Bose की प्रतिमा को लेकर किया ट्वीट, कहा- स्टैच्यू को लेकर पसंद सही नहीं...

मुंबई: नेताजी सुभाष चंद्र बोस (Netaji Subhash Chandra Bose) की 125वीं जयंती (125th birth anniversary) पर पीएम मोदी ने इंडिया गेट के करीब उनकी लगाने का ऐलान किया। हालांकि उन्होंने नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा (hologram image) का अनावरण भी कर दिया है। इसे लेकर देश में काफी चर्चा हो रही है।

आपको बता दें, हाल ही में फेमस राइटर जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने सोशल मीडिया (Social media) पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने इस स्टैच्यू को लेकर अपनी बात रखी है।

The idea of Neta ji statue is fine but the choice of the statue is not right all day the the traffic will be moving around it and the Statue will be standing in the pose of a salute It is below his dignity It should be either sitting or raising his fist as if raising a slogan

— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) January 27, 2022