भारत का संविधान एक अनमोल पुस्तक है, उस पुस्तक के सामने कल पीएम मोदी को झुकना पड़ा : सोनिया गांधी

नई दिल्ली। कांग्रेस संसदीय दल (Congress Parliamentary Party) के अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित होने के सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने संबोधित करते हुए कहा कि मैं इस बात से पूरी तरह वाकिफ हूं कि आप सभी ने एक बार फिर मुझ पर बड़ी जिम्मेदारी डाली है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं सभी नवनिर्वाचित लोकसभा सांसदों का अभिवादन और बधाई देती हूं। सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने कहा कि आपने सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में एक कठिन चुनाव लड़ा है। आपने कई बाधाओं को पार किया है और बहुत प्रभावी ढंग से प्रचार किया है।

उन्होंने कहा कि आपकी सफलता ने हमें लोकसभा में और अधिक उपस्थिति और इसकी कार्यवाही में अधिक प्रभावी आवाज दी है, जो दोनों ही हमारी भागीदारी को और अधिक मजबूती देने में मदद करेंगे। सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (Indian National Congress) ने एक बार फिर अपनी लचीलापन का प्रदर्शन किया है। यह एक शक्तिशाली और दुर्भावनापूर्ण मशीन के खिलाफ थी जो हमें नष्ट करने की पूरी कोशिश कर रही थी। उन्होंने कहा कि इसने हमें आर्थिक रूप से अपंग करने की कोशिश की है। इसने हमारे और हमारे नेताओं के खिलाफ झूठ और बदनामी से भरा अभियान चलाया। कई लोगों ने हमारी मृत्युलेख लिखे, लेकिन खड़गे जी के दृढ़ नेतृत्व में हम डटे रहे। वे हम सभी के लिए प्रेरणा हैं। पार्टी संगठन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता वास्तव में असाधारण है और हम सभी को उनके उदाहरण से सीखना चाहिए।

WATCH: Smt. Sonia Gandhi ji's speech on being re-elected as Chairperson of the Congress Parliamentary Party. https://t.co/uQxuMEOznh

— Congress (@INCIndia) June 9, 2024