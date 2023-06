Ayodhya Ram Temple: राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख आयी सामने! इस दिन से होंगे रामलला के दर्शन

अयोध्या। दुनियाभर के रामभक्तों (Ram Bhakt) के आस्था के केंद्र अयोध्या में मंदिर निर्माण (Ram Mandir construction in Ayodhya) का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अब लोगों को उस दिन का इंतजार है जब राम मंदिर के पट दर्शन के लिए खोले जाएंगे। इसी बीच राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष (Nripendra Mishra, chairman of Ram Mandir Nirman committee) नृपेंद्र मिश्रा (Nripendra Mishra) का बड़ा बयान सामने आया है। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा है कि 15 जनवरी से 24 जनवरी 2024 के बीच राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा (Pran Pratishtha of Ram Mandir) हो सकती है।

एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में नृपेंद्र मिश्रा (Nripendra Mishra) ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के अंतिम दिन पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को न्योता भेजा जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामभक्तों के लिए राम मंदिर के दरवाजे खुल जाएंगे। उन्होंने कहा कि 24-25 जनवरी 2024 से मंदिर में लोग रामलला (Ramlala) के दर्शन कर सकेंगे। इसके अलावा विदेशों में भारतीय दूतावासों में भी प्राण प्रतिष्ठा देखी जा सके, इसकी विशेष तैयारी हो रही है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष ने बताया कि गर्भ गृह का मुख्य द्वार स्वर्ण आच्छादित होगा, उस पर सोने की कार्विंग (Carving) होगी। मंदिर का 161 फ़ीट ऊंचा शिखर भी सोने मढ़ा जाएगा।