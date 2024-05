Realme GT 6T की अगले हफ्ते भारत में होगी एंट्री; कंपनी ने लॉन्च डेट से उठाया पर्दा

Realme GT 6T Launch Date in India: रियलमी ने अपने मिड-रेंज गेमिंग स्मार्टफोन Realme GT 6T की भारत में एंट्री होने जा रही है। कंपनी ने अपने नए स्मार्टफोन की लॉन्च डेट से पर्दा हटा दिया है। यह लगभग 2 वर्षों के इंतजार के बाद भारत में लॉन्च होने वाला पहला GT फोन होगा।

रियलमी ने सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये Realme GT 6T के लॉन्च डेट का खुलासा किया है। कंपनी ने एक्स पोस्ट के अनुसार, Realme GT 6T को अगले हफ्ते 22 मई 2024 को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च से पहले अमेजन पर लाइव हुई Realme GT 6T की माइक्रोसाइट पर भी कुछ स्पेसिफिकेशन्स सामने आई हैं। नया फोन कूलिंग सिस्टम, चार्जिंग और चिपसेट को लेकर खास होगा।

रियलमी के नए फोन को पीक गेमिंग परफोर्मेंस के लिए 1.5M+ AnTuTu फ्लैगशिप क्वालकम प्रोसेसर के साथ लाया जा रहा है। यह Snapdragon 7+ Gen 3 चिपसेट के साथ आएगा। इसके अलावा फोन को लार्जर वीसी के साथ लाया जा रहा है, जिससे टॉप कूलिंग परफोर्मेंस मिलेगी।

A truly turbulent #TopPerformer is on the way to steal the spotlight with its premium nano mirror design!

Launching on the 22nd May, 12 noon!

