पीएम मोदी से बहस के लिए तैयार राहुल गांधी; पर भाजपा खड़े कर रही सवाल

Debate between PM Modi and Rahul Gandhi: लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को खुले मंच से बहस की चुनौती दी है, लेकिन इस चुनौती के बाद कांग्रेस पर भाजपा (BJP) राहुल पर हमलावर नजर आ रही है। भाजपा के नेताओं का कहना है कि राहुल न तो पीएम पद के उम्मीदवार हैं और न तो किसी पार्टी के अध्यक्ष हैं। ऐसे में वह किस आधार पर प्रधानमंत्री मोदी को बहस की चुनौती दे रहे हैं।

दरअसल, राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने शनिवार को एक्स पर रिटायर जज मदन बी लोकुर, भारत के कानून आयोग के पूर्व अध्यक्ष अजीत पी शाह और वरिष्ठ पत्रकार एन राम के लिखे पत्र का जवाब दिया। उहोंने अपने पोस्ट में लिखा, ‘स्वस्थ लोकतंत्र के लिए प्रमुख दलों का एक मंच से अपना विज़न देश के समक्ष रखना एक सकारात्मक पहल होगी। कांग्रेस इस पहल का स्वागत करती है और चर्चा का निमंत्रण स्वीकार करती है। देश प्रधानमंत्री जी से भी इस संवाद में हिस्सा लेने की अपेक्षा करता है।’

राहुल के पोस्ट पर पलटवार करते हुए भाजपा नेता तेजस्वी सूर्या (Tejasvi Surya) ने लिखा, ‘राहुल गांधी कौन हैं, जो पीएम मोदी उनसे बहस करें? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के पीएम उम्मीदवार भी नहीं हैं, INDIA गठबंधन की तो बात ही छोड़ दें। पहले वो खुद को कांग्रेस का पीएम उम्मीदवार घोषित करवाएं, कहें कि वह अपनी पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेंगे और फिर पीएम को बहस के लिए बुलाएं। तब तक, हम किसी भी बहस में उनका मुकाबला करने के लिए अपने BJYM प्रवक्ताओं को तैनात करने के लिए तैयार हैं।’

Who is Rahul Gandhi, that PM Modi should debate with him?

Rahul Gandhi isn’t even the PM candidate of the Congress Party, let alone the INDI Alliance.

Let him first get himself declared as Congress’s PM candidate, state he will take accountability for his party’s defeat, and… https://t.co/v1oTtVUuHX

— Tejasvi Surya (ಮೋದಿಯ ಪರಿವಾರ) (@Tejasvi_Surya) May 11, 2024